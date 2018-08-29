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Регионы

Пенсионерка заплатила "экстрасенсам" полмиллиона ради мужа-алкоголика

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В Республике Коми 61-летняя местная жительница перечислила более полмиллиона лжеэкстрасенсам, чтобы избавить мужа от алкоголизма. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества, передает Flashnord.

Женщина перевела деньги незнакомцу, который пообещал дистанционно вылечить ее мужа от пагубной зависимости. Затем мошенники представились пенсионерке сотрудниками Федеральной налоговой инспекции. Злоумышленники вынудили женщину отдать им еще 230 тысяч рублей. В целом пенсионерка "подарила" лжеэкстрасенсам полмиллиона.

29 августа 2018, 14:27

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