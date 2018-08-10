Под Тверью скорая три часа ехала к пациентке с инсультом

В Тверской области бригада скорой помощи на протяжении трех часов добиралась к пациентке с инсультом, передает Пятый канал. Диспетчер передал вызов терапевту, а бригада неотложки несколько раз ссылалась на высокую занятость и не отправлялась по месту проживания пациентки. В результате в больницу женщину доставил муж. Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.
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