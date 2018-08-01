Вооруженный хулиган обстрелял мужчину и убежал

Во Владивостоке неизвестный несколько раз выстрелил в лицо местному жителю из травматического оружия. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
Пострадавшему помогли прохожие, передает телеканал "360". Неравнодушные горожане вызвали полицию и скорую. Потерпевший госпитализирован с ранами в области лица и черепа. Правоохранители разыскивают хулигана.
Певцу закрыли сцену из-за национальности
Деньги певицы нашлись в офшорах
По слухам, артистка давно знает о неподобающем поведении супруга
Певцу теперь не отмыться до конца жизни