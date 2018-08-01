Уехавшие на заработки бурятки попали в сексуальное рабство

Две уроженки Бурятии уехали на заработки в Китай, где им предложили работу хостес в ночном клубе. Однако по факту их вынудили заниматься проституцией, передает телеканал "360".
Девушки рассказали родственникам, что охранники заведения сразу отобрали у них паспорта. На работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей, вплоть до интимной близости. В случае отказа буряткам угрожают физической расправой.
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