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Уехавшие на заработки бурятки попали в сексуальное рабство

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Две уроженки Бурятии уехали на заработки в Китай, где им предложили работу хостес в ночном клубе. Однако по факту их вынудили заниматься проституцией, передает телеканал "360".

Девушки рассказали родственникам, что охранники заведения сразу отобрали у них паспорта. На работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей, вплоть до интимной близости. В случае отказа буряткам угрожают физической расправой.

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Автор: Михаил Вштанов1 августа 2018, 09:31

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