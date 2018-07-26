Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку

Поклонник творчества Наташи Королевой получил 19 с половиной лет колонии. Маньяк-бисексуал из Перми заманивал своих жертв душевным исполнением хитов известной певицы.

Дело "пермского маньяка" завершилось суровым приговором. Как стало известно 26 июля, меломан проведет в колонии почти 20 лет.

29-летний Александр Третьяков представлялся своим жертвам московским музыкантом. Разные эпизоды объединили в одно дело, когда следователи установили, что преступник действовал по одной схеме.

Маньяк знакомился с перспективным "объектом" в баре или ночном клубе. В числе его жертв – несколько женщин и как минимум один мужчина. Представившись известным исполнителем, преступник демонстрировал свой талант – исполнял песни Королевой. Очарованные новым знакомым, жертвы приглашали "звезду" к себе домой.

Дома вечеринка продолжалась – Александр пел, теперь уже под гитару, выпивал с хозяином и непринужденно общался. А потом, улучив момент, набрасывался на жертву, убивал и обчищал жилище, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Преступник оказался настоящим фанатом Наташи Королевой. Он продолжал исполнять любимые хиты даже во время допроса.

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