"ЕР" приостановит агитацию в пострадавшем от паводка Забайкалье

Региональное отделение "Единой России" рекомендует кандидатам приостановить предвыборную агитацию в Забайкалье. Регион серьезно пострадал от паводка.

Кандидатам, выдвинутым партией "Единая Россия" на выборах в Законодательное Собрание Забайкальского края и органы местного самоуправления, рекомендовано приостановить агитационную деятельность. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, первый зампредседателя местного Заксобрания Сергей Михайлов.

"22 июля президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" принял решение рекомендовать нашим кандидатам в Заксобрание Забайкальского края, а также кандидатам в местные органы власти воздержаться от участия в активных предвыборных мероприятиях во всех пострадавших районов края", – заявил Михайлов.

По его словам, больше других от паводка, вызванного непрекращающимися дождями, пострадали Сретенский, Шилкинский, Нерчинский, Тунгокоченский, Читинский, Карымский, Дульдургинский и Агинский муниципальные районы, а также столица края – Чита.

"Таких сильных и столь продолжительных ливней забайкальцы не видели сорок лет. Многие люди лишились урожая с собственных огородов. Все силы региона брошены на помощь пострадавшим, краевая и муниципальные власти делают все возможное, чтобы оказать помощь жителям районов, оказавшихся в зонах затопления. Главное сейчас – чтобы были решены проблемы людей, которые из-за наводнения оказались в тяжелой жизненной ситуации", – заключил Михайлов.





Напомним, в результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. Масштабное наводнение разрушило мосты и дороги, люди оказались отрезанными от большой земли. Сегодня на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована эвакуация жителей. Государство выделило 53 миллиона рублей на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий наводнения.

Десять дней назад "Единая Россия" начала сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Региональное отделение партии открыло в Чите несколько пунктов приема вещей и продуктов для пострадавших.