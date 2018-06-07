Волгоградцу грозит тюрьма за совершенное 15 лет назад убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 15-летней давности, подозреваемым по которому проходил житель Волгограда, скрывавшийся от правоохранительных органов много лет. Он был задержан в апреле текущего года, свою вину признал только частично, отмечает novostivolgograda.ru.



По данным следователей, 7 августа 2003 года обвиняемый вместе с приятелем употреблял спиртные напитки в беседке, расположенной во дворе дома. В какой-то момент мимо проходил 39-летний мужчина без определенного места жительства. Увидев его, злоумышленник накинулся на него и нанес несколько ударов ногами в область груди и тела, после чего вернулся к приятелю и продолжил пить.

Пострадавший смог дойти до железнодорожной станции, где потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался через несколько дней. По заключению медиков, его смерть наступила из-за разрыва селезенки.