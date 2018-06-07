Нижегородцы устроили "похороны" забору на набережной

Жители Нижнего
Новгорода "похоронили" синий забор на Нижне-Волжской набережной, который был неофициальным
символом города. Как сообщает inkazan.ru, он ограждал набережную
с 2005 года. Именно тогда власти города решили построить на этом месте
туристический комплекс, после чего с региональным инвестсоветом был заключен
договор аренды земельного участка на 49 лет. В 2009-м центр должны были сдать в
эксплуатацию, но сроки сместились еще на четыре года.
Через три года из-за разрушения берегоукрепительного сооружения набережной прокуратура приняла решение приостановить строительство. В итоге договор был расторгнут, но забор остался.
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