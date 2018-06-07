Ростовского преподавателя заподозрили в получении 47 взяток

В Ростове-на-Дону
прокуратура возбудила уголовное дело в отношении преподавателя Института
водного транспорта имени Седова – филиала ФГБОУ ВПО "Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" за получение 47 взяток, сообщает rostovgazeta.ru.
По данным следователей, подозреваемый получал от студентов деньги в размере от
двух до шести тысяч рублей. За это он ставил им положительные оценки за экзамен.
Всего мужчине перечислили на карту 248 тысяч рублей. Преподавателю грозит до года лишения свободы.
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