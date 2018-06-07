У торгового центра в Уфе обстреляли людей

Суд разбирает дело жителя Уфы, которого обвиняют в стрельбе по людям возле торгового центра "Меркурий". По версии обвинения, молодой человек ехал в машине и в толпе у входа увидел знакомого. Он трижды выстрелил из пневматического пистолета в сторону прохожих, сообщает ToDay News Ufa.
Были повреждены девять фасадных стекол стоимостью 193 тысячи рублей. К счастью, обошлось без пострадавших.
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