На Дагестан напали полчища саранчи

В четырех районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи, передает Пятый канал. Насекомые уничтожают поля местных фермеров. В Ставропольском крае наблюдается похожая ситуация – там также веден режим ЧС.
В борьбе с насекомыми задействована не только наземная техника, но и малая авиация. На эти цели выделено свыше 20 миллионов рублей.
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