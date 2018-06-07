На Урале из-под земли забил кровавый ручей

На одной из улиц Златоуста в Челябинской области из дыры в асфальте забил ручей с кроваво-красной жидкостью, сообщает Ura.ru. Очевидцы сняли происходящее на видео. Горожан призвали не беспокоиться – это не мистическое событие, а работа коммунальных служб.
"Специалисты запустили специальные примеси, чтобы обнаружить течь. В месте, где появилась вода с красителем, требуется ремонт", – цитирует Ura.ru главного инженера ЖЭК №3 Руслана Шагимарданова. Опасности для здоровья людей красная вода не представляет.
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