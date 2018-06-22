В Удмуртии подросток утонул в пруду

В пруду на хуторе Березовый Глазовского района Удмуртии утонул 13-летний подросток, передает портал udm-info.ru. Мальчик пришел купаться из соседней деревни вместе с двумя товарищами. На табличку о том, что купание в этом месте запрещено, они не обратили внимания. Пока двое раздевались, один успел войти в воду и начал тонуть. Его друзья бросились на помощь, но не смогли вытащить мальчика из воды. Они вызвали спасателей и скорую помощь, однако было уже поздно. Тело погибшего подростка достали водолазы.