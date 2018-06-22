Нижегородский охранник спас от потопа двух женщин

Сотрудник
охраны нижегородской гостиницы спас двух автоледи во время потопа, вызванного
ливнем, сообщает телеканал "360". Мужчина вынес женщин из их автомобилей
на руках в безопасное место.
От общения с прессой герой отказался. Источник телеканала предположил, что "высовываться" запретило руководство: мужчина работает в одном из частных охранных предприятий Нижнего Новгорода.
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