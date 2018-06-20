В Волгограде фанаты испугались пожара в трамвае

В Волгограде возвращавшиеся после матча между сборными России и Египта болельщики подняли тревогу из-за сильного запаха гари в вагоне трамвая, передает портал novostivolgograda.ru. Водитель остановился на станции "Пионерская" и попросил всех выйти. Движение скоростных трамваев оказалось заблокировано. В результате инцидента никто не пострадал. Оказавшиеся на месте сотрудники полиции помогли болельщикам найти выход со станции, чтобы покинуть центр города на другом транспорте. Тем временем никакого возгорания или неполадок в вагоне обнаружено не было. Через восемь минут он продолжил движение в штатном режиме.