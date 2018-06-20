Задолжавшего 500 тысяч алиментщика объявили в розыск

В пресс-службе судебных приставов Башкирии сообщили об объявлении в розыск 38-летнего мужчины, который оставил без содержания двух своих несовершеннолетних детей, передает портал mkset.ru. Долг горе-отца достиг 500 тысяч рублей. Он не проживает по адресу прописки, не отвечает на телефонные звонки и не является на прием к судебному приставу. Местонахождение мужчины остается неизвестным.