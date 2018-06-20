В жилом доме в Челябинске произошел взрыв

На балконе квартиры одной из пятиэтажек в Металлургическом районе Челябинска произошел взрыв, передает портал newizv.ru. Причиной стала утечка газа из пятилитрового баллона. В результате пострадали два человека, их доставили в больницу. Также были эвакуированы жильцы двух подъездов. Специалистам предстоит проверить целостность несущих конструкций здания.
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