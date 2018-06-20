Пьяный мойщик устроил покатушки на машине клиента

В Тюмени водитель оставил машину в автомойке для химчистки салона и едва не лишился транспорта. Ночью позвонили из полиции и сообщили, что за рулем его автомобиля задержан пьяный мужчина, пишет nashgorod.ru.
Оказалось, что один из работников автомойки решил развлечься и взял чужую машину. Он катался по городу, пил и курил за рулем.
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