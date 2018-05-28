Один лось задержал десяток поездов в Твери

В ночь на 28 мая в районе станции Дорошиха Октябрьской железной дороги в Твери следовавший из Санкт-Петербурга в Белгород поезд сбил вышедшего на пути лося, передает телеканал "360". Избежать столкновения не удалось даже с учетом того, что машинист применил экстренное торможение.
Больше десяти пригородных поездов было задержано. Время отставания от графика составляет от 20 минут до часа.
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