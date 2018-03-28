Завуч об избежавшем смерти в ТЦ пятикласснике: "Не судьба, значит"

Можно верить или не верить в судьбу, называть случившееся совпадением, однако факт остается фактом: несколько пятиклассников из поселка Трещевский не попали на фильм в "Зимней вишне". И остались живы.



Ученики единственной в поселке школы регулярно ездили в областной центр – то в парк, то в музей, то в кинотеатр. Завуч Людмила Васильевна рассказала, как готовилась последняя поездка: "Дети были с родителями, которые на собрании решили, что поедут в Кемерово. Проговорили план работы на каникулы и в первый день поехали. Было шесть девочек и мальчик".

Мальчику суждено было остаться в живых. В торговом центре он вдруг расхотел веселиться – прыгать на батутах, есть мороженое, играть в автоматы и смотреть мультфильм. Школьник долго ждал этой поездки, но вдруг резко стал просить мать уехать домой. Говорят, просто умолял ее уйти из магазина.

"Мальчик в обед с мамой уехал из "Зимней вишни" – захотел домой. Не судьба, значит. Вернее, наоборот, судьба жить", – цитирует завуча "КП".

В 5 "А" классе было 12 учеников. Двое из них являются воспитанниками детского дома, и это спасло им жизнь. Троих не отпустили родители. Мать 11-летней Дианы Б. рассказала, что ждет пятого ребенка, и средств на развлечения в семье нет. Теперь она рада, что пожалела денег на "смертельный билет".

"Дочка всю ночь проплакала, когда я ее не пустила с подружками. Очень переживала. А когда узнала, что случилось, обняла меня, говорит: "Мама, спасибо!" Сложно ей, конечно, пережить это все. Половины класса, считай, нет. Как теперь в школу идти? На валерьянке вторую ночь", – цитирует мать Дианы "360".

Сейчас школа в Трещевском закрыта. Сразу после пожара в поселок приехали следователи. Они провели обыски и изъяли документы из учебного заведения. Начались допросы директора, завучей и учителей – всех, кто имел отношение к поездке ребят в "Зимнюю вишню".