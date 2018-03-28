Бросившая детей в "Зимней вишне" учительница отказалась возвращаться домой

В школе рассказали о поведении педагога на пожаре. По словам коллег, вины на ней нет.

Школа в поселке Трещевский, что в 40 километрах от Кемерово, закрыта. Тут учились дети из злополучного 5 класса, которые погибли в торговом центре "Зимняя вишня". Сразу после трагедии в учебное заведение стали рваться журналисты. Особенно их интересовала учительница Оксана Евсеева, которую многие обвиняют в смерти учеников. Якобы она оставила детей в запертом кинозале и пошла за покупками, потому и выжила.

"Родители и учительница действительно не пошли на мультик – он совсем для маленьких, – рассказал директор школы Павел Орлинский. – Но никто из них не просил запирать детей. Если бы вы знали Оксану Николаевну, у вас бы даже мыслей таких не было. В чем она виновата? В том, что осталась жива?"

"Оксана Николаевна не виновата вообще ни в чем, – уверена мать погибшей пятиклассницы Вероники. – Мы были вместе с ней. Она рвалась в бой, просила маску... Детей и раньше закрывали в залах – делали это билетерши. До конца сеанса оставалось минут 15. Нам начали звонить дети: "Мы задыхаемся и горим!" Пока мы добежали наверх, там, на четвертом этаже, уже было оцепление, дым валил из всех щелей. Мы плакали, просили маски: "Дайте нам хотя бы на три-четыре минуты, чтобы вытащить своего ребенка!" Учительница была с нами..."

По словам коллег, Евсеева отказалась возвращаться домой. "Она в Кемерово, поддерживает родителей", – цитирует директора школы "КП". Очевидно, жизнь педагога, которая оставила доверенных ей детей и в итоге выжила, как и запершая кинозал билетерша, закончилась. Если родственники погибших достанут их – устроят самосуд. Да и жить с мыслью, что ты угробил столько душ – это, знаете ли, ужас.