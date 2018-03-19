Рыжего Тарзана отправили в колонию за погром в борделе

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор националисту Вячеславу Дацику, известному под псевдонимом Рыжий Тарзан, в виде лишения свободы на срок 4,6 года в колонии строгого режима, передает сайт "Комсомольская правда". Напомним, весной 2016 года он устроил погром в одном из борделей города. Работницы заведения после этого написали заявление на националиста. Рыжий Тарзан обвинялся в нарушении неприкосновенности жилища, нанесении побоев и разбое.