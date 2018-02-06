В Ульяновске ветер сдул пассажирский самолет

Мощные порывы ветра сдули лайнер Ту-204, говорится в сообщении на официальной странице Авиационного комплекса имени Ильюшина в Facebook. Лайнер стоял на открытой площадке завода "Авиастар-СП" в Ульяновске. Под мощными ударами ветра самолет задрал нос. Отмечается, что ветру стихии не удалось сдвинуть машину с места. Задранный нос самолета удалось опустить. Сообщается, что фюзеляж, крылья и хвост повреждений не получили. Ту-204 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. С 1990 года он создается на заводе "Авиастар-СП".