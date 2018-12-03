Нападение на женщину с ножом в Тольятти попало на видео

Камеры наружного наблюдения сняли момент нападения злоумышленника на женщину в Тольятти. Сообщается, что мужчина успел совершить две атаки. 30 ноября он ранил 20-летнюю девушку на Рябиновом бульваре, а 1 декабря – 46-летнюю женщину на проспекте Космонавтов. Обе пострадавшие находятся в больнице, передает Пятый канал. Нападавший объявлен в розыск.
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