В Саратове найден мертвым владелец фитнес-клуба Forte Club Андрей Еремин

В Саратове был найден мертвым владелец саратовского Forte Club Андрей Еремин. Тело предпринимателя было обнаружено в рабочем кабинете.

Не исключается, что погибший мог покончить с собой. Известно, что Еремин страдал от тяжелой болезни, передает Telegram-канал "ФедералПресс".