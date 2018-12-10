В Саратове найден мертвым владелец фитнес-клуба Forte Club Андрей Еремин

В Саратове был найден мертвым владелец саратовского Forte Club Андрей Еремин. Тело предпринимателя было обнаружено в рабочем кабинете.
Не исключается, что погибший мог покончить с собой. Известно, что Еремин страдал от тяжелой болезни, передает Telegram-канал "ФедералПресс".
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