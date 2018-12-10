В Татарстане из-за неисправной печи сгорел мужчина

В Татарстане в частном жилом доме произошел пожар. Горел бревенчатый дом.
Экстренные службы ликвидировали пламя. Позже пожарные обнаружили на месте ЧП тело 52-летнего мужчины, передает inkazan.ru. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность печи.
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