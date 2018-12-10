Бабушка все время плачет: Екатеринбург потрясла дерзкая кража чихуа-хуа

В Екатеринбурге неизвестный украл чихуа-хуа по кличке Майка у местной пенсионерки. Злоумышленник подошел к бабушке, когда та гуляла с питомцем. Он попросил погладить собаку, а после заявил, что у него в машине ребенок, который очень любит животных.

Пенсионерка разрешила мужчине подойти с собакой к автомобилю. Но преступник сел за руль с собакой на руках и уехал.

Внук пожилой женщины обратился за помощью к СМИ. Он сообщил, что бабушка все время плачет после того, как украли питомца, передает tagilcity.ru. По факту происшествия проводится проверка.