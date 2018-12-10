Под Тюменью голодный мужчина украл продукты и спрятался в сугробе

Житель города Ишим Тюменской области стал фигурантом уголовного дела после неудачной кражи. Он попытался стащить продукты в местном магазине. Но его заметили и пустились в погоню.
Ненадолго вору удалось скрыться. К его поискам подключились полицейские. Стражи порядка задержали голодного злоумышленника: он пытался спрятаться в сугробе. Возбуждено уголовное дело, передает nashgorod.ru.
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