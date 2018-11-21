Россиянин принял мошенника за друга и лишился 65 тысяч рублей

Житель Ижевска отдал мошеннику 65 тысяч рублей, думая, что помогает другу. Как рассказал пострадавший, на его мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился другом, сказал, что сменил сим-карту и едет в Ижевск, передает ИА Удмуртия.

Вскоре "друг" позвонил вновь и сказал, что его остановили сотрудники ДПС и, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, ему необходимо заплатить 20 тысяч рублей. Мошенник попросил друга перевести деньги, пообещав отдать. Через несколько минут злоумышленник вновь перезвонил и сказал, что с него требуют еще 45 тысяч рублей. В итоге доверчивый ижевчанин перевел мошеннику 65 тысяч рублей.