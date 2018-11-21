Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей

В Омске двое местных жителей обокрали друзей. Как рассказали потерпевшие, из их дома вынесли бытовую технику и электроинструменты. Сумма ущерба составила 125 тысяч рублей, передает gorod55.ru.
Под подозрение попали друзья пострадавших, которые знали, где лежит ключ от дома и где какая техника находится. После проведения обыска у подозреваемых были найдены украденные вещи.
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