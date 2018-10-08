В Воркуте убийцу нашли по селфи с трупом

В Воркуте задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух мужчин. Так, в ночь на 7 октября возле подъезда одного из домов в городе было обнаружено тело 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, передает Flashnord.

Неподалеку был задержан подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения. При досмотре у него изъяли сотовый телефон. В памяти гаджета было обнаружено видео, на котором мужчина позирует на фоне тела другого убитого мужчины.

Оперативники вычислили квартиру, в которой могло произойти то преступление. В ней было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи и головы.

В ходе допроса задержанный признался в убийстве. Он рассказал, что распивал с приятелем спиртное в Цементозаводском поселке и во время застолья несколько раз ударил того ножом. Затем он отправился в город, чтобы продолжить вечер. По пути из одного увеселительного заведения, откуда его выгнали, мужчина повздорил со случайным прохожим и несколько раз ударил его ножом в грудь.