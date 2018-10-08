В Тюмени девочка-подросток выжила после падения из окна

Утром 8 октября с балкона одного из домов на Широтной улице в Тюмени выпала 15-летняя девочка, передает портал nashgorod.ru. О произошедшем очевидцы сообщили на станцию скорой помощи. Врачи доставили пострадавшую в травматологическое отделение Областной клинической больницы №2. Отмечается, что подросток с многочисленными переломами находится в тяжелом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.