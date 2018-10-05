"Евродону" и "Аркаиму" послали сигнал
О задержании Кремера и его заместителя Анвара Фахрутдинова сообщила пресс-служба МВД Дагестана. По факту хищения уже заведено уголовное дело. В ближайшее время должен состояться суд, на котором решится вопрос о взятии фигурантов под стражу.
По мнению генерального директора Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Виталия Ушканова, уголовное дело против Кремера является сигналом должникам Внешэкономбанка.
"ВЭБ тем самым демонстрирует, что настроен серьезно в отношении противоправной деятельности менеджеров своих активов и конкурсных управляющих. Кроме прочего, это еще и сигнал его должникам, и тут в первую очередь приходит в голову „Евродон“ и „Аркаим“, – что банк не намерен терпеть невозврат кредитов и растаскивание предприятий по кускам. ВЭБ действует довольно жестко, но нельзя не признать, что это совершенно справедливое решение", – приводит слова Ушканова агентство Росбалт.
Каспийский завод листового стекла начал свою работу в 2013 году. Дагестан поставляет его бесцветное стекло почти во все регионы России и даже в страны зарубежья. Почти 30% от всей произведенной продукции отгружается в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Украину и Турцию.
К 2015 году предприятие накопило свыше 16 миллиардов кредитной задолженности и начало процедуру банкротства. Большую часть этой суммы завод был должен Внешэкономбанку.
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