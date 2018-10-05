"Евродону" и "Аркаиму" послали сигнал

По подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 38 миллионов рублей задержан управляющий директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер. Эксперты связывают случившееся с большой задолженностью предприятия "Внешэкономбанку" и ужесточением последним своей политики по отношению к финансовой дисциплине проблемных активов, в том числе таких, как "Евродон" и "Аркаим".

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