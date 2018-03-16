В Подмосковье по делу о нападении собак-людоедов задержан бизнесмен

Сотрудники правоохранительных органов Истры задержали предпринимателя, который был ответственен за отлов бродячих собак в городе. Он проходит подозреваемым по новому уголовному делу, сообщили в Следственном комитете России.

Бизнесмен вину не признает и утверждает, что заявок на отлов животных от городской администрации не было, пишет газета "Известия". При этом жители подали минимум 34 жалобы, уточняет "Газета.ru".

Напомним, что в Истре собаки загрызли молодого человека. Как писали Dni.Ru, он оказался родственником певца Юрия Лозы.