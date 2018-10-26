Володин проверил ход строительства школы в Солнечном-2

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым посетили строительную площадку школы в поселке Солнечный-2. Председатель нижней палаты призвал ускорить ход работ, напомнив, что здание должно быть введено в эксплуатацию до конца текущего года.



Новая школа возводится при содействии спикера Госдумы. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. На территории школы также будет оборудован бассейн, планируется создать спортивный кластер с футбольным стадионом, трибуной и беговой дорожкой, баскетбольной площадкой, теннисным кортом и хоккейной коробкой.

Осмотрев строительную площадку, Вячеслав Володин заявил о необходимости перейти на круглосуточный график и выполнить наружные работы, пока позволяют погодные условия. "На этом объекте, как, к сожалению, и на других, мы видим "штурмовщину", а это может сказаться на качестве работ. Нехватка оборотных средств, современных строительных технологий приводит к такому результату", – цитирует спикера пресс-служба губернатора Саратовской области.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что если бы такими же темпами работали летом, то сегодня уже можно было бы наблюдать благоустроенную территорию. Спикер отметил, что прежде чем давать строить объекты тем или иным подрядным организациям, необходимо изучить их финансовое состояние и опыт работы.

Володин посетовал, что много времени теряется из-за непрофессионализма строителей, если они работают без учета современных подходов. По его словам, в следующем году темпы возведения социальных объектов увеличатся, посему подход к строительству необходимо менять и привлекать только эффективных подрядчиков.

Напомним, о необходимости новой школы в поселке жители говорили на встрече с Вячеславом Володиным в феврале 2018 года. Тогда и было принято решение о строительстве учебного заведения. При поддержке спикера был решен вопрос о финансировании из федерального бюджета в объеме 787 миллионов рублей. Работы на объекте начались в марте.

Ранее в ходе визита в Саратовскую область спикер Госдумы посетил Комсомольский поселок, где проверил ход создания спортивных комплексов. Также парламентарий побывал в поселке Елшанка, где вскоре появится пристройка к местной школе и новое жилье для переселенцев из ветхих бараков.

