Володин: Ветхие бараки в Елшанке расселят в 2019 году

Дом для жителей аварийных бараков в саратовском поселке Елшанка заселят уже в августе следующего года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения региона. Жилье для переселенцев возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.



В новый дом переедут жители ветхих зданий, которые не расселенных по федеральной программе. Строительные работы сейчас идут на всех шести блок-секциях многоквартирного здания. В блоке "А" ведется кладка стен на уровне седьмого этажа, окна смонтированы до пятого этажа, идет штукатурка стен.

Кладка стен в блок-секции "Б" ведется на уровне пятого этажа, до четвертого - установлены окна. В блоке "В" строители возводят стены на третьем этаже, в "Г" – закончена кладка цоколя техподполья под перекрытие, в "Д" – ведется монтаж опалубка ростверка, а в "Е" – устройство подбетонки.

Вместе с домом появится поликлиника, которую переведут из старых зданий. В настоящий момент заложен фундамент медицинского учреждения, на него готова проектная документация.





Спикер Госдумы призвал делать все работы в комплексе, параллельно строя и дом, и поликлинику. "Правильно, что подготовили основу под поликлинику свайное поле. Так как, когда люди заедут в дом и начнут забивать сваи, это создаст неудобства для жителей дома", – сказал Володин.





В Елшанку председатель нижней палаты приезжает уже не в первый раз. В октябре прошлого года после общения с жителями микрорайона было принято решение о сносе всех аварийных бараков и переселении их жителей в новый дом. После этого по адресу Московское шоссе, 2 началось возведение шестиподъездного 10-этажного здания.





Пару месяцев назад в ходе одного из своих визитов в Саратов Вячеслав Володин побывал в доме №12 по улице Малая Елшанская. Построенное в 1946 году здание было затоплено из-за коммунальной аварии.

Спикер принял решение о переселении жильцов здания в новый дом. Таким образом, всего в Елшанке расселят 23 ветхих и аварийных здания. На сегодняшний день в списке на получение нового жилья находятся 256 семей.