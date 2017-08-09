За долг в 1800 рублей женщину насиловали при муже

В Волгоградской области двое ранее судимых мужчин, 40 и 24 лет, пришли к семейной паре, чтобы забрать долг в 1800 рублей. Услышав отказ, пьяные преступники по очереди изнасиловали 50-летнюю женщину.

Происшествие случилось в Новоаннинском районе Волгоградской области. Двое ранее судимых местных жителей 24 и 40 лет явились к супругам, которым они до того заняли 1800 рублей, сообщает V1.Ru.

Кредиторы нагрянули неожиданно, к тому же оба были нетрезвы. Они стали требовать у супругов возврата долга, но получили отказ. Рассвирепев, гости схватили 50-летнюю хозяйку дома, утащили ее в комнату и по очереди изнасиловали. Пока один был в комнате, другой удерживал мужа.

"Супруга в это время насильники по очереди удерживали, поэтому он не смог помочь жене. После этого, угрожая хозяевам, злоумышленники похитили две тысячи рублей и скрылись", – сообщил глава Новоаннинского межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета России по Волгоградской области Михаил Токарев.

Оба злоумышленника арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "разбой".

Как ранее сообщали Dni.Ru, профессиональные взыскатели помогут управляющим компаниям вернуть задолженности россиян. В ведении коллекторов находятся долги около 200 тысяч человек, что составляет 3% от общей задолженности граждан. Общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги в России составляет один триллион рублей, из которого 645 миллиардов рублей – просроченные счета. Если человек не платит за ЖКХ на протяжении двух-трех лет, то управляющая компания (УК) передает этот долг профессиональным взыскателям. Сообщается, что за работу они получают 15-20% от востребованной суммы.