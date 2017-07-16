В Петербурге безработный изнасиловал тещу

Полиция Санкт-Петербурга задержала 33-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании собственной 59-летней тещи. Сообщается, что безработный преступник надругался над матерью своей жены, после чего скрылся с места преступления. Задержать его удалось благодаря приметам, которые сообщила жертва его нападения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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