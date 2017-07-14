В Москве изнасиловали бомжа-украинца

В полицию Москвы обратился приехавший в Россию полтора месяца назад гражданин Украины без определенного места жительства. Он рассказал, что гостил у своего знакомого и однажды, после совместного распития алкогольных напитков, проснулся от того, что хозяин квартиры пытался его изнасиловать, передает телеканал "360". Подозреваемый в совершении преступления был задержан.