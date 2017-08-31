Под Калининградом ребенок попал в реанимацию после игры

С улицы Канта по поселке Большое Исаково в Калининградской области в больницу был доставлен восьмилетний мальчик с ожогами первой степени в области лица и рук, передает Flashnord. по предварительным данным, тяжелые травмы ребенок получил во время игры на территории действующей трансформаторной подстанции. Мальчик находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.