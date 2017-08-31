В Санкт-Петербурге убийцу поймали спустя 20 лет

В 1996 году в лесополосе под Санкт-Петербургом было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Его убийцу нашли и задержали двадцать лет спустя.

Следователи Санкт-Петербурга нашли и задержали предполагаемого виновника убийства, совершенного в декабре 1996 года в Пушкинском районе Ленинградской области. 21 декабря 1996 года здесь было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщает региональный следственный комитет.

Дело по факту обнаружения тела у Киевского шоссе в Ленинградской области было возбуждено еще по Уголовному кодексу РСФСР, по части первой статьи 103 – убийство. Здесь в лесополосе и был найден местный житель 1968 года рождения. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы. С тех пор дело "зависло", по горячим следам убийцу не нашли. Материалы ушли в долгий ящик.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен местный житель, 1977 года рождения, совершивший данное убийство на почве неприязненных отношений, в отношении которого заочно было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в Следственном комитете.

Теперь, спустя двадцать лет, убийца задержан. При себе у него были найдены поддельные документы, удостоверяющие личность. В Следственном комитете сообщают, что расследование дела продолжается.