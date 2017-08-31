Хорошавина увезли из суда на скорой

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина увезли из зала суда на машине скорой помощи. Обвиняемый в получении взяток бывший глава региона пожаловался на плохое самочувствие, пишет газета "Известия".

"Медики измерили давление – 150/100. Было принято решение о госпитализации", – сообщил представитель суда. Вместе с Хорошавиным в больницу увезли и еще одного обвиняемого – бывшего советника губернатора Андрея Икрамова, который также пожаловался на высокое давление.