В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области сообщили о вспышке кишечной инфекции в детском лагере. Резкий рост заболеваемости был зафиксирован в санатории "Черная речка".

Диагноз острая кишечная инфекция был поставлен пяти детям. Специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов для проведения проверки. Деятельность лагеря попала под временный запрет, добавили в пресс-службе ведомства.