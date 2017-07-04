В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области сообщили о вспышке кишечной инфекции в детском лагере. Резкий рост заболеваемости был зафиксирован в санатории "Черная речка".
Диагноз острая кишечная инфекция был поставлен пяти детям. Специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов для проведения проверки. Деятельность лагеря попала под временный запрет, добавили в пресс-службе ведомства.
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