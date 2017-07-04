Под Москвой водитель иномарки сбил подростка на велосипеде

Вечером 4 июля водитель иномарки сбил подростка на велосипеде недалеко от населенного пункта Уваровское в 70 километрах от Можайска. Автомобилист скрылся с места происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД, передает "Газета.ru". О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.