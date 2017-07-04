Старейшим жителем России признали пенсионерку из Кабардино-Балкарии

Долгожительница из Кабардино-Балкарии Нану Шаова попала к Книгу рекордов России. Ей исполнилось 127 лет, после чего пенсионерку сразу признали старейшим гражданином страны.

"Главный редактор издания Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом", – сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее почетное звание неофициально принадлежало жительнице Астраханской области Танзиле Бисембееве: ей в 2017-м исполнится 121 год.