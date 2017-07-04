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В Поморье будут судить отца-садиста

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Правоохранительные органы Архангельской области передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении одного из жителей Плесецкого района. По данным полиции, 39-летний мужчина жестоко издевался над собственным сыном.

Отец-садист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, часто избивал мальчика и привязывал его ремнем к перилам в подъезде, передает Flashnord. Обвиняемый признал вину лишь частично. На время следствия его сына отправили в реабилитационный центр.

4 июля 2017, 19:39

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