В Поморье будут судить отца-садиста

Правоохранительные органы Архангельской области передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении одного из жителей Плесецкого района. По данным полиции, 39-летний мужчина жестоко издевался над собственным сыном.

Отец-садист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, часто избивал мальчика и привязывал его ремнем к перилам в подъезде, передает Flashnord. Обвиняемый признал вину лишь частично. На время следствия его сына отправили в реабилитационный центр.