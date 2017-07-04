В Пулково поймали петербуржца с наркотиками в гипсе

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали местного жителя в аэропорту Пулково. У мужчины были обнаружены наркотики.
"При проведении личного досмотра молодого человека в загипсованном кистевом суставе его правой руки были обнаружены и изъяты два пакетика с порошкообразным веществом коричневого цвета", – сообщили в полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает FlashNord.
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