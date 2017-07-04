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Опубликовано видео наезда следователя на пенсионерку в Подольске

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В Сети появилась видеозапись бегства водителя Porsche Cayenne после наезда на пенсионерку 2 июля в подмосковном поселке Поливаново. Находившийся за рулем следователь УМВД России по городу Подольску был нетрезв.
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Момент бегства виновника с места ДТП попал на запись видеорегистратора встречной машины. В интернет его выложила внучка пострадавшей. Девушка обратилась к пользователям Сети за помощью.

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"Бабушка находится сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации! Многочисленные переломы костей таза, костей бедер, ног!" – написала внучка в комментариях к ролику. "Очень страшно, что дело спустят на тормозах. Я понимаю, что таких ситуаций пруд пруди, но один из способов не дать спустить им это на тормозах – это общественный резонанс. Прошу вашей помощи!" – добавил она.

На записи видно, как водитель Porsche не спеша покидает место ДТП, а пострадавшая пожилая женщина лежит на асфальте под дождем. Выяснилось, что на момент анализа, сделанного после аварии, у стража порядка было 1,33 промилле, передает "Газета.Ru" со ссылкой на источник в следственных органах Московской области.

По словам жителей поселка, мужчина и раньше был замечен в том, что ездил по улицам населенного пункта на большой скорости и в нетрезвом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Полицейского уже уволили из МВД, однако он пока не задержан. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Автор: Людмила Фоканова4 июля 2017, 15:07

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