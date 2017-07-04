Выросло число жертв трагедии на озере под Челябинском

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате трагедии под Челябинском. Число жертв трагедии возросло до семи, сообщает АиФ.

"Поисково-спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области завершаются. Найден последний погибший, который до сегодняшнего утра считался пропавшим без вести. Его тело поднято на поверхность", – отметили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.



Напомним, 2 июля на озере Максим в Челябинской области перевернулась лодка, в которой находились девять человек, в том числе дети. На помощь им с берега бросились двое мужчин, однако они также утонули.