Названа причина гибели детей на озере под Челябинском

Вечером 2 июля на водоеме Максим Чесменского района произошла трагедия. Там перевернулась лодка, в которой плыл мужчина с четырьмя детьми.

В лодке находились мальчик двух, восьми и 15 лет, а также десятилетняя девочка. Это были его дети и родственников. В результате ЧП погибли самый младший ребенок и девочка, а также плывшие на помощь пострадавшим с берега двое мужчин. Ведутся поиски тел мужчины, а также 8 и 15-летнего мальчиков.

В региональном ГУ МЧС назвали причину трагедии. Дело в том, что водоем не был оборудован ни для купания, ни для катания на лодках.

"В нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было", – передает сайт ведомства. "Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся на лодке люди пытались спастись. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Всего в работе задействовано 76 человек и 23 единицы техники, в том числе семь плавсредств, от МЧС – 37 человек и восемь единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, вечером 19 июня похожая трагедия произошла на Ладожском озере в Карелии. Пятеро подростков катались на лодке, когда из-за шторма судно перевернулось.

Компания отправилась отмечать день рождения единственной находящейся в лодке девушки. В результате ЧП до берега удалось добраться только двоим мальчикам.